बिहार विधानसभा में जमकर विपक्ष के विधायकों का हंगामा, स्पीकर को बनाया बंधक

पटना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन यानी कि मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के खिलाफ जमकर हंगामा किया। 4 बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद विरक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैंबर में बंधक बना दिया। डीएम और एसएसपी के साथ धक्का-मुक्की की गई है। चैंबर के पास विपक्ष के विधायकों की पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ंत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मी बारी-बारी से विधायकों को बाहर फेंकने लगे, जिसमें मकदुमपुर से राजद विधायक सतीष कुमार दास बेहोश हो गए हैं।

इसके तत्काल बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू करते हुए पुलिस अधिनियम बिल 2021 को पास कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के चलते कार्यवाही को चार बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में आ गए, बिल की कॉपी फाड़ दी, नारेबाजी करने लगे। यही नहीं वे रिपोर्टर टेबल पर चढ़ गए, इस दौरान टेबल को भी तोड़ दिया।

इस दौरान जब दूसरी बार कार्यवाही स्थगित हुई तो सत्तापक्ष के सभी सदस्यों के चले जाने पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने रिपोर्टर टेबल पर चढ़ कर इस बिल के विपक्ष में वोटिंग करा दी। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि वे विधानसभा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हाथापाई की। वहीं बिहार के विधायक सत्येंद्र कुमार ने कहा कि एसपी ने मुझे छाती पर मारा है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

