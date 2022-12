तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा-'शराबबंदी खत्म करवाना है तो साफ-साफ बोलें'

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा सत्र में नहीं उठाया जा रहा है।

Bihar

oi-Neeraj Kumar Yadav

BJP never raised any issues on behalf of the public during this Assembly session. What is happening in BJP-ruled states? They have no answers to this. If they want to end the liquor ban in the state, then they should say it clearly: Bihar Dy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/lAp1h8HlmB