औरंगाबाद में विपक्ष पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा- कुछ लोगों को राम मंदिर और धारा 370 से है परेशानी

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को औरंगाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर बन रहा है लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही हैं और अनुच्छेद 370 को लेकर भी ये लोग परेशान हैं। मैं साफ-साफ कहना चाहूंगा कि कहीं भी दो निशान दो प्रधान नहीं होगा। हर जगह तिरंगा होगा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बिहार रेजीमेंट के बहादुर जवानों ने ग्लवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उरी में भी बिहार के जवान थे। बिहार वीरों की धरती है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से पूछा किय क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में बॉर्डर सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कही कि पिछले 6 साल में अरुणाचल से लेकर ग्लवान तक 4700 किलोमीटर की फोर लेन सड़क का निर्माण करवाया गया। ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर हमारे जवान बिना देरी के पहुंच सके।

Aren't all borders secure under PM Modi's leadership? In last 6 yrs, 4700 km long 4-lane roads have been constructed from Arunachal Pradesh to Galwan so that jawans can reach the borders without delay, whenever needed: BJP national president, in Aurangabad#BiharElections2020 pic.twitter.com/vj8gyZL5Tz