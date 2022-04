कपल के बीच चल रही लड़ाई में कूदा डिलिवरी ब्वॉय फिर लड़की को मारे कई थप्पड़, देखें वायरल वीडियो

Bhubaneswar

oi-Prashanth Rai

भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़क पर प्रेमी-प्रेमिका की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लड़का एक फूड डिलीवरी कंपनी का ड्रेस पहने हुए नजर आ रहा है। लड़का-लड़की के बीच चल रही मारपीट को लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया। दोनों के चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी पार्क से बाहर आने के बाद लड़की की अपने बॉयफ्रेंड से तीखी नोकझोंक हो गई।

वीडियो में दिखाया गया है कि वह मौखिक और शारीरिक रूप से अपने प्रेमी को प्रताड़ित करती है और यहां तक कि उस पर पत्थर भी फेंकती है। जैसे ही दर्शक मौके पर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल फोन पर इस कृत्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लड़की और भड़क गई, और यहां तक कि एक राहगीर का फोन भी छीनने की कोशिश की।

Girl direct volley of expletives, beat up Boyfriend in full public glare outside #IG Park in #Bhubaneswar pic.twitter.com/7ZVUrfz7Wd

Food Delivery boy who tried to intervene and pacify the matter, losses his cool after scolded by the girl, started beating the girl.

Case registered against both parties#Odisha @aajtak @IndiaToday pic.twitter.com/DqINUglqH0