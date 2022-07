MP में एक व्यक्ति और 3 बच्चों को दुर्लभ बीमारी: हाथ-पैर में 24-28 उंगलियां, डॉक्टर भी हैरान

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

छतरपुर, 16 जुलाई। अक्सर हमारे पूर्वजों से वंशानुगत हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे उनकी तरह कद-काठी, नैन-नक्श, तेज दिमाग, रूप-रंग, स्वभाव और विज्ञान की मानें तो बीमारी भी। लेकिन हम 1 ऐसे परिवार की खबर बताने जा रहे हैं, जिन्हें वंशानुगत इन सभी विशेषताओं के साथ हाथ और पैरों की 5-5 उंगलियों से अधिक मिली हैं। जी हां, ये परिवार है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक आदमी और उसके तीन बच्चों में जिनके हाथों और पैरों की उंगलियां या तो 24 हैं या फिर 28 हैं। ये उंगलियां पैर के उंगलियों जैसी दिखती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उंगलियां हड्डियों से जुड़ी हैं। ऐसा एक दुर्लभ बीमारी की वजह से हुआ है। मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है। जबकि सामान्य व्यक्ति की हाथ-पैरों की उंगलियां 20 होती है। आसपास में लोग इस पूरे परिवार को छंगा कहकर बुलाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति और तीनों बच्चों को खाने-पीने से लेकर अन्य क्रियाओं में दिक्कत होती है। हालांकि, ऑपरेशन के बाद ये बीमारी ठीक होगी या नहीं।

जिला अस्पताल के सर्जन डॉ मनोज चौधरी के अनुसार

Madhya Pradesh | A man and his three children in Chhatarpur have 24-28 fingers/toes each with their entire length of extra fingers connected to bones. District Hospital's Surgeon says that it is a rare case of polydactyly. pic.twitter.com/yEXAFJTfkT