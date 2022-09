MP: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिली प्राचीन गुफाएं, मंदिर, ASI ने खोजे 9वीं सदी के ऐतिहासिक धरोहर

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

उमरिया, 29 सितंबर। मध्यप्रदेश स्थित उमरिया जिले के बांधवगढ़ क्षेत्र मुख्य तौर पर टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त इसी बांधवगढ़ में कई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें मिली है। यहां पर 9वीं सदी के मंदिर और बौद्ध मठ मिले हैं। यहां करीब 26 पुराने मंदिर पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यह सभी ऐतिहासिक धरोहर करीब 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए गए हैं। इनमें जो मंदिर मिले हैं। ये मंदिर करीब दो हजार वर्ष पुराने हैं।

In Bandhavgarh Forest Reserve, remarkable archaeological remains are unravelled by @ASIGoI. 26 temples, 26 caves, 2 monasteries, 2 votive stupas, 24 inscriptions, 46 sculptures, other scattered remains & 19 water structure are recorded. The Varah here is one of the largest. pic.twitter.com/laA7ym56R5