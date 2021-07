Bhind jail : 150 साल पुरानी भिंड जेल में 64 कैदियों से भरी बैरक ढही, 22 कैदी घायल, दो की हालत गंभीर

Bhopal

भिंड, 31 जुलाई। मध्य प्रदेश के भिंड जेल में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए बैरक की दीवारें ढह गईंं, जिससे 22 कैदी घायल हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर हुआ। उस समय कई कैदी गहरी नींद में सो रहे थे।

बैरक नंबर दो की दीवारें भी गिरीं

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में बैरक नंबर 6 क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर एक सिपाही बैरक नंबर सात की तरफ गया तो उसे दीवार का प्लास्टर गिरता दिखा। उसने जेल के अन्य स्टाफ को सूचना दी। बैरक खोलकर कैदियों को सुरक्षित करना शुरू किया। इतने में पूरा बैरक भरभराकर गिर गया। साथ ही बैरक नंबर दो की दीवारें भी गिर गईं।

कैदियों को दूसरे बैरक में किया शिफ्ट

हादसे के बाद भिंड जेल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बैरक नंबर 6 के सभी 64 कैदियों को बैरक नंबर आठ में शिफ्ट करना शुरू किया, मगर इनमें 21 कैदी दीवार के नीचे दब गए। उनमें से दो कैदियों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को ग्वालियर के अस्पताल में रैफर करना पड़ा है।

This jail is around 150 years old. Barrack 6 was completely destroyed after its wall collapsed. 22 critically injured inmates rescued & sent to hospital. No casualty reported: Manoj Kumar Singh, SP Bhind pic.twitter.com/B6lHSR7taE