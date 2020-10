'आइटम' वाले बयान पर कमलनाथ को चुनाव आयोग का नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया FIR का आदेश

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर 'आइटम' वाला विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले भाजपा ने कमलनाथ के बयान का विरोध किया और अब चुनाव आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है।

चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कमलनाथ को 24 घंटे में जवाब देना होगा। बता दें कि इस मामले पर राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं हैं।

'आइटम' वाले कमेंट पर पार्टी में ही कमलनाथ का विरोध, माणक अग्रवाल बोले-'माफी मांगनी चाहिए'

भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी आइटम वाले बयान पर कमलनाथ का विरोध किया है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। सभी कार्यकर्ता और नेता उनकी बात सुनते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तो कमलनाथ को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए अभी भी समय है।

