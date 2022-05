बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री तोमर का बड़ा बयान, कहां- विदेश व सड़क मार्ग से भी आएगा कोयला

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल, 4 मई। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस समय कोयले की कमी के कारण बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में कोयले की समस्या से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोयले की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब सड़क मार्ग से कोयला खरीदने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदी का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके अलावा विदेशों से भी कोयला मंगवाया जाएगा। साथ ही चार लाख मैट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से लाने का नया ऑर्डर भी जल्दी जारी किया जाएगा।

