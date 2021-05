विवादित बयान के बाद कमलनाथ बोले-'सवाल पूछने या आंकड़े मांगने पर वे लोग एफआईआर दर्ज करा देते हैं'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 29 मई। 'भारत महान नहीं, भारत बदनाम देश है' वाला बयान देकर सुर्खियों में आए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ खूब आलोचना भी हो रही है।

इस पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल पूछो या आंकड़े मांगों तो वे लोग एफआईआर दर्ज करा देते हैं। मैं अपने बयान पर अब भी अडिग हूं।

कमलनाथ बोले- 'भारत महान नहीं, भारत बदनाम देश है, सब देशों ने हमारे लोगों की एंट्री पर बैन की'

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर मध्यप्रदेश में आग लगाना चाहती है। साथ ही कहा कि ऐसी झूठी कांग्रेस से जनता को सावधान रहने की जरूरत है।

If I ask for data, they file FIR. When I say 'Bharat mahan' & that we were proud to say it but now situation has hit 'Bharat mahan', they call me traitor. Several bodies reached crematoria, records are available. They should reveal it, what's the difficulty?: Kamal Nath, Congress pic.twitter.com/Fclx8g4z0D