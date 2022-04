2023 के अंत तक कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी: डीके शिवकुमार

Bangalore

oi-Love Gaur

बेंगलुरू, 04 अप्रैल: पूरे देश में इन दिनों कर्नाटक छाया हुआ है। पहले हिजाब और अब हलाल मीट को लेकर फिर से कर्नाटक सुर्खियों में है। इस बीच तेलंगाना के मंत्री केटीआर के एक ट्वीट के जवाब पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने रिएक्शन देते हुए वादा किया कि कांग्रेस 2023 तक कर्नाटक में सत्ता में वापस आ जाएगी और बेंगलुरु को भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में अपनी स्थिति में बहाल करेगी। जिस पर तेलंगाना के मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

डीके शिवकुमार का ट्वीट

डीके शिवकुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे दोस्त, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। 2023 के अंत तक कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ, हम भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में बेंगलुरु की महिमा को बहाल करेंगे। उन्होंने यह ट्वीट तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने स्टार्टअप्स से हैदराबाद में शिफ्ट होने का आग्रह करने के बाद टिप्पणी की।

Dear @DKShivakumar Anna, I don’t know much about politics of Karnataka & who will win but challenge accepted👍

Let Hyderabad & Bengaluru compete healthily on creating jobs for our youngsters & prosperity for our great nation

Let’s focus on infra, IT&BT, not on Halal & Hijab https://t.co/efUkIzKemT