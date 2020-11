अलीगढ़: अस्पताल ने फ्रीजर में रखा बच्ची का शव, किसी जानवर ने नोंचा, डीएम ने दिए जांच के आदेश

Aligarh

अलीगढ़। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल, नवजात बच्ची की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल प्रशासन ने डीप फ्रीज में रखा दिया था। लेकिन सुबह जब बच्ची के शव को परिजनों के सुपुर्द करने के लिए निकाला गया तो उसका शव क्षत विक्षत मिला। उसके शरीर पर जानवरों के काटने के निशान थे। वहीं, अब इस पूरे मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए है।

जानकारी के मुताबिक, अतरौली इलाके के गांव पिलखुनी निवासी मृतक नवजात के चाचा ने कीर्ति अस्पताल पर गम्भीर आरोप लगाये हैं। आरोप है कि कीर्ति अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्ची के चाचा कहते हैं, 'वह स्वस्थ पैदा हुई थी, लेकिन जब उन्होंने उसे एक घंटे के बाद हमें दिखाया, तो वह मर चुकी थी। उसके चेहरे पर जानवरों के काटने के निशान भी थे।' तो वहीं, अतरौली थाने में राजेश कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरी पत्नी सपना देवी को 22 नवंबर को कीर्ति अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था।

