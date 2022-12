Aligarh के इस गाँव में एक मौत के बाद 24 घंटे में हो जाती है दूसरी मौत, ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां किसी की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित है और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत हो जाती है। यानी कि इस गांव में जोड़े के हिसाब से मौतें होती हैं।

मृत्यु का भय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता क्योंकि, यह सबके लिए एक जैसी हार नहीं है। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि, उसके बाद जीवन नहीं है. कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि, उसके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि, उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किए या किए तो लेकिन कम किए, पाप ज़्यादा किए। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि, उसका मानना है कि मृत्यु के दूत बहुत डरावने होते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए भी मरने से डरता है क्योंकि, उस पर कई जीवन आश्रित होते हैं। उसे यह भय होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उन सबके जीवन तहस-नहस हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर लोग किसी दूसरी की मृत्यु से भयभीत हो जातें हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो अगर किसी एक शख्स की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित है और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत होनी तय है।

English summary

In this village of Aligarh after one death another death happens in 24 hours the villagers are forced to live in panic.