FACT CHECK: "http://pibfactcheck.in" है फर्जी वेबसाइट, बहकावे में ना आएं लोग- पीआईबी

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 24 मई। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने "http://pibfactcheck.in" के प्रति लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि यह एक फर्जी वेबसाइट है और लोग इसके दावों पर ध्यान न दें।

पीआईबी ने कहा कि यह वेबसाइट #PIBFactCheck की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा करती है। कृपया ऐसी वेबसाइटों के बहकावे में ना आएं।पीआईबी ने आगे कहा कि सरकार से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए @PIBFactCheck को फॉलो करें या फिर https://pib.gov.in/factcheck.aspx. पर जाएं।

A website "https://t.co/S9SxZ50iRu" is falsely claiming to be the official website of #PIBFactCheck

Don't fall for these fraudulent websites!❌

Follow @PIBFactCheck to stay updated with fact checks related to the Government of India or visit: https://t.co/D9HAmFgqYO. pic.twitter.com/ghwlGNMjbz