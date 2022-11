Fact Check: अगर आपके पास भी आ रहे हैं NIC जॉब के मैसेज, हो जाएं सावधान!

Fact Check

oi-Love Gaur

NIC Job SMS Fact Check News: अपनी पढ़ाई के बाद युवा नौकरी के लिए कई प्लेटफॉर्म पर जॉब ढूंढते हैं। कई तरह की वेबसाइट और न्यूज पेपर के जरिए अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में रहते हैं। ऐसे में आजकल मोबाइल पर मैसेज के द्वारा नौकरी देने का वादा किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें एनआईसी के नाम पर नौकरियों का वादा किया जा रहा है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का कहना है कि फर्जी एसएमएस से हो रही नौकरियों से सावधान रहें। NIC ने यह एडवाइजरी तब जारी कि जब उसे नौकरी की पेशकश के साथ फर्जी एसएमएस की सूचना मिली, जिसमें एनआईसी के नाम का दुरुपयोग किया गया था और आम जनता के बीच प्रसारित किया जा रहा था।

BEWARE! #FakeSMS with job offer, masquerading in the name of NIC is being circulated amongst the general public. @NICMeity never sends any such SMS offering jobs. Report such fraudulent SMS to incident@cert-in.org.in & https://t.co/bgohVXKwoq#cybersecurity @IndianCERT pic.twitter.com/Gc2wIyqhK2