FACT CHECK: ज्ञानवापी मस्जिद की बताकर शेयर की जा रही इस तस्वीर का सच क्या है?

नई दिल्ली, 20 मई: उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में स्थानीय अदालत के आदेश पर हुए सर्वे के बाद से लगातार कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। तरह-तरह की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें कोई मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिलने तो कोई मूर्ति मिलने की बात कह रहा है। दरअसल सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष के वकील ने मस्जिद के अंदर तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही थी। अब शिवलिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की है।

कई ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कुछ यूजर्स ने सर्वे में शिवलिंग की तस्वीर इसे बताया है। इस तस्वीर के बारे में सर्त करने पर बता चला कि ये वियतनाम की है, जहां खुदाई में ये शिवलिंग मिला था। इसको लेकर मई, 2020 में विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट भी किया था और ये तस्वीरें शेयर की थीं। वियतनाम के माय सन साइट साइट की तस्वीरों को ज्ञानवापी की बताकर शेयर किया जा रहा है जो सच ये परे हैं।

#ज्ञानवापी_मंदिर हमारा था है और सृष्टि के अंत तक रहेगा क्योंकि अब वहाँ #BabaMilGaye है।

Remnants of idols of Hindu deities have been found in Kashi Gyanvapi Mosque, which firmly proves that Gyanvapi Hamara Hai.

History Says that Mughals destroyed thousands of ancient temples. pic.twitter.com/0v2zB5miMd — 🚩 राजेश मदान🚩 (@rajeshmadaan13) May 17, 2022

हाल ही में दो दृश्यों का एक यह कोलाज भी वायरल हुआ है, जिसमें एक ओर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई जा रही है। इस तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि नंदी की यह प्रतिमा उस काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है, जहां अब मस्जिद खड़ी है। सर्च करने पर पाया गाया कि ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, जिसे ज्ञानवाणी से जोड़ा गया है।

Reaffirming a civilisational connect. Monolithic sandstone Shiv Linga of 9th c CE is latest find in ongoing conservation project. Applaud @ASIGoI team for their work at Cham Temple Complex, My Son, #Vietnam. Warmly recall my visit there in 2011. pic.twitter.com/7FHDB6NAxz — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 27, 2020

Fact Check दावा ज्ञानवापी मस्जिद की बताईजा रही तस्वीर नतीजा तस्वीर वियतनाम की है ना कि वाराणसी की मस्जिद की Rating False फैक्ट चेक करने के लिए हमें factcheck@one.in पर मेल करें

Story first published: Friday, May 20, 2022, 13:06 [IST]