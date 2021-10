Fact Check: SBI ग्राहकों को आ रहे फर्जी एसएमएस, बैंक ब्लॉक नहीं कर रहा YONO अकाउंट

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। लगातार अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ऑनलाइन ठग भी अब ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे है। पैसों का ऑनलाइन लेन-देन भले ही आसान है लेकिन यह काफी डेंजरस भी है। इन दिनों एक यूआरएल लिंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एक फ्रॉड मैसेज आ रहा है, जिसमें उनके योनो मोबाइल ऐप के बंद होने की बात कही जा रही है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाएं।

एसबीआई के खाताधारकों को भेजे जाने वाले टेक्स्ट मैसेज में लिखा है, 'एसबीआई यूजर आपका एसबीआई योनो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। फिर से एक्टिवेट करने के लिए अपना दिए गए लिंक पर लॉगिन कर अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट करें।' मैसेज में एक यूआरएल लिंक भी है, जिसे खोलकर लॉगिन करने की बात कही गई है। हालांकि प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने इस मैसेज को फेक बताया है और लोगों से ऐसे ठगों से सावधान रहने की अपील की है।

पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक फर्जी मैसेज में दावा किया गया है कि एसबीआई यूजर्स का योनो खाता बंद कर दिया गया है। अपने बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल या एसएमएस का जवाब कभी न दें। यदि आपको भी ऐसा ही कोई संदेश प्राप्त हुआ है तो तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें।' आपको बता दें कि इस तरह के फ्रॉड अब बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं, लोग आसानी से इस ठगी के जाल में फंस जाते है। आरबीआई के मुताबिक बैंक अपने ग्रहकों से कोई भी निजी जानकारी नहीं लेता।

A #Fake message impersonating @TheOfficialSBI claims that the recipient's YONO account has been blocked#PIBFactCheck



▶️Never respond to emails/SMS asking to share your banking details

▶️If you have received any similar message, report immediately on report.phishing@sbi.co.in pic.twitter.com/SbijbjrjrO