Fact Check: क्या लोगों के खाते में 2.67 लाख रुपये डाल रही सरकार? जानें फोन पर आ रहे मैसेज का सच

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 26 अगस्त: आज ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, जिस वजह से कोई भी शख्स कहीं से भी लेन-देन कर सकता है। वैसे ये चीजें बहुत सी सहूलियतें देती हैं, लेकिन हर वक्त इस पर फ्रॉड का खतरा मंडराता रहता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार स्मार्टफोन यूजर्स को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए वो रोजाना नए-नए तरीके इजात करते हैं। अब इसी तरह के एक फ्रॉड को लेकर प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने चेतावनी जारी की है।

दरअसल इन दिनों लोगों के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। जिमसें लिखा है कि आपके अकाउंट में 2.67 लाख रुपये क्रेडिट हुए हैं। ये पैसे सरकारी योजना के तहत आए हैं। अगर आपको पैसे लेने हैं, तो तुरंत नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। मैसेज के अंत में एक लिंक दिया हुआ है। वैसे अब ज्यादातर लोग तो ऐसे मैसेज को लेकर जागरुक हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गलती कर देते हैं। जिस वजह से उनको अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर खामियाजा भुगतना पड़ता है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर लिखा कि क्या आपको ये दावा करने वाला मैसेज मिला है कि सरकारी योजना के तहत आपके खाते में 2,67,000 रुपये जमा किए गए हैं? अगर हां तो आप सावधान रहे। ये मैसेज पूरी तरह से फेक है। भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, ना ही इस तरह के मैसेज उसकी तरफ से भेजे जा रहे हैं। इस वजह से सभी को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए।

Did you also receive a message claiming that your bank account has been credited with Rs 2,67,000 under 'Govt Yojana'?

BEWARE!

▶️This Message is #FAKE!

▶️Government of India is not running any such scheme and is not associated with this text message#PIBFactCheck pic.twitter.com/lFYHRozsKn