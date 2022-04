Fact Check: क्या जन्मदिन के 6 महीने बाद पड़ने वाला सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य पर डालता है बुरा असर?

Fact Check

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है, हालांकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है लेकिन वैदिक धर्म में सूर्य ग्रहण को अच्छा नहीं माना गया है और इसे लेकर कुछ सावधानी बरतने को कहा जाता है। इस बार का ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण के गवाह प्रशांत महासागर, दक्षिण-पश्चिम अमेरिका, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के लोग बनेंगे।

English summary

Solar eclipses six months after your birthday, or on your birthday, are a sign of impending bad health?, this is not truth. There is no physical relationship between a total solar eclipse and your health says NASA.