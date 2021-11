Fact-Check: क्या केला हुआ 'जहरीला'? Video में फल के अंदर से निकला अजीबोगरीब कीड़ा!

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 13 नवंबर। भारत में त्योहारों के सीजन में केला बेहद महत्वपूर्ण फल माना जाता है। सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं बल्कि खाने के लिए भी केले को काफी पसंद किया जाता है। कभी न कभी आपने ने भी बड़ों से सुना होगा कि केला कभी खराब नहीं होता और ना ही उसमें कीड़े लगते हैं। हालांकि सामने आया एक वीडियो यह बात पूरी तरह गलत साबित होने का दावा कर रहा है। वायरल वीडियो में कहा गया कि केले के अंदर हेलिकोबैक्टर नाम का जहरीला कीड़ा मिल रहा है, जो इंसानों के लिए बेहद जानलेवा है।

500tons bananas from Somalia arrived in market,contain worm caled Helicobacter that releases poison in stomach,which then shows symptom(diarhea,vomiting, nausea,headache)&after12hours person dies from brain death.Refrain buying/eating bananas,if do buy,be sure to open them inside pic.twitter.com/oeaSQxochn