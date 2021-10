Fact Check: सोशल मीडिया पर टर्म-1 परीक्षा की फेक डेटशीट वायरल, CBSE ने किया सतर्क

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: सोशल मीडिया पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे 10वीं और 12वीं के छात्र गुमराह हो रहे हैं, इस फेक न्यूज को लेकर सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही एक फर्जी डेट शीट का खंडन करते हुए छात्रों को सचेत किया है। क्या है पूरा मामला जानिए..

दरअसल, पहले दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 18 अक्तूबर, 2021 यानी आज से सीबीएसई टर्म-1 परीक्षा 2022 के लिए डेट शीट यानी कि परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाना था, लेकिन बोर्ड से पहले ही सोशल मीडिया में कई तरह की अलग-अलग डेट शीट और एग्जाम का टाइम टेबल वायरल होने लग गया, जिसके चलते छात्र और अभिभावक सुबह से चिंता में घिरे नजर आ रहे थे। ऐसे में गुमराह होने वाले छात्रों की परेशानी को सीबीएसई ने हल करते हुए फर्जी डेट शीट पर अपनी सफाई पेश की है।

It has come to the notice of CBSE that a fake date sheet is being circulated on social media for the forthcoming term 1 exams in Nov 2021, to confuse students of class X & XII. It is clarified that the board has not released any official notification in this regard till now: CBSE pic.twitter.com/ww2ZoArMKD