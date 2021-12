Samudrika Shastra: होठों के शेप से जानिए कौन सी महिला सेक्सी और कौन सी स्मार्ट?

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,14 दिसंबर। ज्योतिष केवल इंसान को भूत-भविष्य के ही बारे में नहीं बताता है बल्कि वो ये लोगों को शरीर के अंगों के हिसाब से उनके स्वभाव के बारे में भी जानकारी देता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के हर अंग की बनावट के आधार पर व्यक्ति के रूप और स्वभाव की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी शास्त्र में ये भी लिखा है कि इंसान होठों के आकार से महिलाओं के स्वभाव के बारे में भी पता लगा सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं होठों के आधार पर महिलाओं का स्वभाव।

English summary

The lips of the individual play an important role in determining the nature of the individual. The palmists have also given illustration regarding the different shapes and size of lips.