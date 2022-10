Mars transit in Gemini: मिथुन राशि में मंगल करेगा प्रवेश, जानिए राशियों पर क्या होगा असर?

Astrology

मिथुन में मंगल करेगा प्रवेश: व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि, कौशल, शिक्षा आदि के अधिपति ग्रह बुध की राशि मिथुन में शक्ति, शौर्य, पराक्रम के प्रतिनिधि ग्रह मंगल का प्रवेश 16 अक्टूबर 2022 को प्रात: 6.33 बजे होगा। इस राशि में रहते हुए मंगल 3 नवंबर को सायं 5.45 बजे वक्री हो जाएगा। वक्री चलते हुए मंगल 27 नवंबर को पिछली राशि वृषभ में आ जाएगा। इस प्रकार अक्टूबर और नवंबर में मंगल का गोचर दो राशियों में होगा। मिथुन में रहते हुए मंगल व्यापार, व्यवसाय, धन-संपदा में वृद्धि करेगा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। जबकिशुक्र की राशि वृषभ में 27 नवंबर को प्रवेश करने के कारण शुक्र-मंगल का संबंध बनने से प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, यौन जीवन आदि में बदलाव होंगे।

आइए जानते हैं अलग-अलग राशियों पर क्या होगा प्रभाव-

उपाय : मंगल के गोचर के दौरान सभी राशि के जातक हनुमानजी की विशेष आराधना करें, देवी दुर्गा की आराधना, पूजा भी संकटों से बचाएगी और सुखों में वृद्धि करेगी। इस दौरान मंगल यंत्र की स्थापना घर में करें, लाल चंदन का तिलक प्रतिदिन मस्तक और नाभि पर लगाएं, लाल चंदन की माला पहनें।

