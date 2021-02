Mauni Amavasya 2021: भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, जानिए मौनी अमावस्या का राशियों पर प्रभाव

Mauni Amavasya 2021 today, Devotees took holy dip in Ganga, Read the effects on your zodiac sign: वाराणसी। काशी के घाट पर आज मौनी अमावस्या का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई, गंगा स्नान में भाग लेने के लिए आज सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। तो वहीं यही हाल संगमनगरी प्रयाग का भी है,ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत मिला था, उसका कुछ अंश संगम में गिर गया था, इसलिए लोग माघ मास में यहां डुबकी लगाने आते हैं।

English summary

Devotees took holy dip in Ganga river on the occasion of 'Mauni Amavasya, here is Significance, importance and Read the effects on your zodiac sign.