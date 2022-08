Janmashtami 2022: जन्माष्टमी पर है अति दुलर्भ योग, इन चार राशियों के लिए है शुभ, पढ़ें मंत्र और आरती

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 अगस्त। इस बार जन्माष्टमी का पर्व दो दिन मनाया गया है। कुछ लोगों ने गुरुवार को व्रत रखा था तो कुछ लोग आज उपवास रखें हुए हैं। इस बार ये पर्व विशेष संयोग में आया है, जिसका फायदा वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और तुला राशि को मिलने वाला है। इन राशियों पर कृष्ण की विशेष कृपा रहने वाली है। इन चार राशियों को धन का विशेष लाभ मिलेगा। वैसे कान्हा जी तो अपने हर भक्त का विशेष ख्याल रखते हैं इसलिए ये दिन सभी राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है।

वैसे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की पूजा विशेष रूप से करने से इंसान को धनलाभ मिलता है। आइए जानते हैं उनके बारे में..

English summary

Very rare yoga is on Janmashtami, it is auspicious for these four zodiac signs, read mantra and aarti here.