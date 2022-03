Chaitra Navratri 2022: नवरात्रि में कीजिए मां के 108 नामों का जाप, होगी हर इच्छा पूरी

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 31 मार्च। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 2 अप्रैल 2022 से हो रहा है। आदिशक्ति के नौ दिनों में मां के नौ रूपों की अराधना की जाती है। मां के सभी रूप काफी पावन और मोहक हैं।नवरात्र में तो मां का नाम ही लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र में मां दुर्गा के 108 नाम का जाप करना चाहिए इससे इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं मां दुर्गा के 108 नाम और उनके नामों की लिस्ट, जिनका जाप करने से आपको मिलेगी सुख-शांति और समृद्धि।

मां दुर्गा के 108 नाम और उनके अर्थ

English summary

This year, Chaitra Navratri is starting from 2nd April. Maa Durga is known by 108 different names. Here are the 108 names of Goddess Durga with Meaning.