The Kashmir Files: 'तथ्य, कथ्य और सत्य में हमेशा अंतर होता है'

Opinion

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 मार्च। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files ने लोगों के दिल-दिमाग पर दस्तक दी है। भावनाओं का एक सैलाब इस वक्त लोगों के दिलों पर उमड़ा पड़ा है तो वहीं सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इस फिल्म में दिखाए गए कश्मीर पंडितों के दर्द को देखकर बहुत ज्यादा आहत है तो एक वर्ग ऐसा है जिसने इस फिल्म को प्रोपोगंडा करार दिया है,उन्हें ये फिल्म मुस्लिम विरोधी नजर आ रही है।

English summary

Vivek Agnihotri’s film, which was released last week, is having phenomenal success at the box office. In spite of being a low-budget film but some people told that it is only propaganda. But Dr Mukul Srivastava Professor & Head at Department of Journalism & Mass Communication told 'There is always a difference between fact, content and truth.