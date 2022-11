पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना में एक हॉस्टल में 10 छात्रों को लगा करंट, 5 की हालत गंभीर

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

West Bengal South 24 Parganas students electrocute: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक छात्रावास (हॉस्टल) के 10 छात्रों को करंट लग गया है। जिससे 5 छात्रों की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटा होने के कारण छात्र करंट की चपेट में आ गए। 5 छात्रों को काकद्वीप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक हॉस्टल के अंदर कुछ दिनों से टूटा हुआ गिरा था, जिसमें करंट पास हो रहा था। जिसको हॉस्टल प्रशासन ने वक्त पर सही नहीं करवाया। इसी वायर में करंट आ रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।

West Bengal | Ten students of a hostel in South 24 Parganas were electrocuted, out of which 5 were admitted to Kakdwip Super Specialty Hospital. Students were electrocuted due to a broken power cable. Further details awaited. pic.twitter.com/vaYHB00pgS