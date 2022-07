Parth को बर्खास्त कर बोलीं CM ममता, 'काफी प्लानिंग हुई है लेकिन...' बीजेपी ने कहा- बलि का बकरा बनाया

West Bengal

कोलकाता, 28 जुलाई : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पार्थ को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद से हटाने के बाद ममता ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में काफी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन वे इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहतीं।

ममता जिस प्लानिंग की बात कर रही हैं, इसे भाजपा पर निशाना माना जा रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी पहले भी आरोप लगाती रही हैं कि सरकारों को अस्थिर करने के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रह है। हालांकि, भाजपा ने आरोपों का खंडन किया है। इसी बीच दिलचस्प दावा करते हुए भाजपा नेता मिथुन ने कहा है कि 38 तृणमूल विधायकों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में ममता ने काफी प्लानिंग हुई है, किस संदर्भ में कहा, ये तो केवल वही बता सकती हैं।

सीएम ममता के बयान के बाद भाजपा ने कहा है कि पार्थ चटर्जी को बलि का बकरा बनाया गया है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, पार्थ चटर्जी को बलि का बकरा बनाने के लिए बर्खास्त कर दिया। TMC कह रही थी कि वह घोटाले में शामिल नहीं है, और अब उन्होंने पार्थ को बर्खास्त कर दिया। शाम 5 बजे की बैठक में फैसला होना था, अभिषेक बनर्जी श्रेय लेना चाहते थे। लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर पार्थ चटर्जी को समय से पहले हटा दिया गया।

