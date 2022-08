Partha Chatterjee केस पर बोलीं CM ममता, कुछ भी साबित नहीं, पेगासस, ED-CBI से डरा रही भाजपा

West Bengal

oi-Jyoti Bhaskar

कोलकाता, 29 अगस्त : Mamata Banerjee ने मंत्रिमंडल के पूर्व सहयोगी पार्था चटर्जी के मामले में कहा है कि मामला अदालत में लंबित है। पार्था चटर्जी की गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लोगों को डराने के आरोप लगाए हैं।

ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने कहा, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया ट्रायल चल रहा है। बकौल CM ममता बनर्जी, बीजेपी मीडिया, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों को डरा रही है।

The case (arrest of Partha Chatterjee in SSC scam) is sub-judice. Nothing proven yet. Media trial is going on. BJP is scaring media, judiciary, political parties, using Pegasus to take away people's freedom, using ED & CBI to loot money from people's houses: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/O2OeK6HdmX