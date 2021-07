वैक्सीन स्कैम: सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, टीकाकरण के लिए लॉन्च किया अपना पोर्टल

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 1 जुलाई। पश्चिम बंगाल में अब चुनावी मुद्दा ठंडे बस्ते में जाने के बाद वैक्सीन घोटाले को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया था। अब नंदीग्राम से बीजेपी के नवनियुक्त विधायक सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार शाम मीडिया से रूबरू होते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार ने टीकाकरण के लिए अपना खुद का बेनवैक्स पोर्टल लॉन्च किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर निशानेबाजी अब गंभीर आरोपों में बदल गई है। वैक्सीन घोटाले पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे बताया कि राज्य सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट भेज दी है। इसके एक कॉपी मुझे भी भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से देश में सिर्फ एक टीकाकरण पोर्टल CoWIN की शुरुआत की गई है, लेकिन बंगाल सरकार ने अपना खुद का बेनवैक्स पोर्टल लॉन्च किया है। मैंने इसकी शिकायत की है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है और जांच के आदेश दिए हैं।

Minister (Union Health Minister) told me that State Govt has sent an interim report. A copy will be sent to me. There's only one vaccination portal - CoWIN. But Bengal govt launched its own Benvax portal. I complained. Minister accepted it & ordered inquiry: Suvendu Adhikari, BJP pic.twitter.com/CCm3bJ8Fs3