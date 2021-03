भाजपा अगर ज्यादा दिन सत्ता में रही तो ये देश को भी बेच देंगे- ममता बनर्जी

West Bengal

हल्‍दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने हल्‍दिया में चुनाप प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बर्बाद कर दिया। वो जल्‍द ही हल्‍दिया बंदरगाह भी बेचने के लिए कहेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर कोई 500 रुपए कमाता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है उस बीजेपी सरकार को क्‍या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए चुरा लिए।

ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी तोलाबाज है। देखिए पीएम केयर फंड के तहत उसने कितना पैसा इकट्ठा किया। अगर बंगाल के लोग दंगों से मुक्‍त राज्‍य चाहते हैं तो टीएमसी ही एक मात्र विकल्‍प है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी लुटेरी पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वो बंगाल में किसी भी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के पास एनपीआर और एनआरसी कार्ड है। यदि आप अपने गांव में नहीं रहेंगे तो परिवार का नाम हटा दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि देश के कई राज्‍यों में इसपर काम शुरू हो गया है लेकिन बंगाल में ये लागू नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में 27 मार्च से चुनाव होंगे।

बीजेपी कहती है विकास नहीं हुआ, दिल्‍ली में क्‍या हुआ लड्डू

ममता बनर्जी ने पनसुखिया में भी चुनावी रैली की। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी यहां आती है और कहती है कि विकास नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूं कि दिल्‍ली का क्‍या हुआ? लड्डू? ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर वे लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे तो वो देश को भी बेच देंगे।

