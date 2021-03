सीएम ममता बनर्जी बोलीं- बीजेपी को वोट दिया तो अपने 'धर्म' का पालन नहीं कर पाएंगे आप

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम ममता चोट लगने के बावजूद व्हीलचेयर पर एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रही हैं। बुधवार को भी उन्होंने एक ऐसी ही जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, 'नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से वादा किया था कि जब वह सरकार में आएंगे तो मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देंगे। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया, नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला।'

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं, इसी क्रम में बीजेपी और टीएमसी ने चुनावी रैलियों का दौर तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी इन दिनों लगातार जनसभाएं कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने बंगाल के झारग्राम से केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को वैक्सीन की सप्लाई नहीं दे रही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पार्टी का घोषणा पत्र याद दिलाया जिसमें फ्री वैक्सीन देने का वादा किया गया था। सीएम ने पूछा कि क्या आज तक बिहार को फ्री कोरोना वैक्सीन मिली?

ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'मुझे जीवन में कई बार पीटा गया है। पहले सीपीएम मेरे साथ मारपीट करती थी और अब भाजपा ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि, सीपीएम के लोग अब भाजपा के लोग हो गए हैं। कुछ गद्दार, लालची लोग भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।' ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 'बीजेपी को वोट न दें, अन्यथा आप अपने 'धर्म' का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको 'जय श्री राम' कहना पड़ेगा, आप 'जय सिया राम' नहीं बोल पाएंगे। भगवान राम मां दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वह कद में बहुत बड़ी हैं।' आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान होना है, पहले फेज के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। इसके अलावा देश के अन्य चार राज्यों में भी चुनाव होने हैं, सभी प्रदेशों के नतीजे एक साथ यानी 2 मई, 2021 को घोषित किए जाएंगे।

Narendra Modi promised to vaccinate people of Bihar after coming to power, during elections. But did they provide vaccines? No, they did not, they lied: West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee#WestBengalElections pic.twitter.com/RmnUadPRyF