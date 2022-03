'भाजपा को वोट देने के बुरे नतीजे होंगे...', भाजपा ने शेयर किया टीएमसी विधायक का वीडियो

West Bengal

oi-Rizwan M

कोलकाता, 29 मार्च: पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी विधायक नरेन चक्रवर्ती पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने नरेन का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें नरेन बीजेपी को वोट देने पर खराब नतीजे आने की बात कह रहे हैं। मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है।

अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पांडवेश्वर विधायक नरेन चक्रवर्ती बीजेपी के मतदाताओं और समर्थकों को खुलेआम धमकी देते हुए कहते हैं कि बाहर आकर वोट ना दें, वरना अंजाम भुगतना होगा। ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें संरक्षण देती हैं। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए।

वीडियो में बंगाली में बोल रहे टीएमसी नेता नरेन चक्रवर्ती ने भाजपा समर्थकों से वोट नहीं देने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो राज्य में नौकरी या व्यवसाय करने में आसानी होगी और टीएमसी उनका समर्थन करेगी।

TMC’s Pandaveswar (Asansol) MLA Naren Chakraborty, is seen issuing open threats to BJP voters and supporters, asking them not to come out and vote, or else face consequences. Such criminals should be behind bars but in Bengal Mamata Banerjee patronises them.

ECI must take note. pic.twitter.com/5KiPsPZHVG