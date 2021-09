पश्चिम बंगाल: नारद मामले की जांच कर रहे CBI और ED अधिकारियों को स्पीकर ने किया तलब

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 14 सिंतबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उपचुनाव को लेकर मची हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने नारद मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी अधिकारियों को तलब किया है। बिमान बनर्जी ने विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट से पहले स्पीकर कार्यालय से अनुमति नहीं लेने का कारण जानने के लिए अधिकारियों को 22 सितंबर को पेश होने के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के खिलाफ विधानसभा सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई से पहले स्पीकर को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। अधिकारियों को तलब करते हुए स्पीकर कार्यालय से एक चिट्ठी भी दी गई है।

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को तलब करते हुए स्पीकर बिमान बनर्जी के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले स्पीकर को कोई जानकारी नहीं दी गई। स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सीबीआई और ईडी से कारण जानने के लिए तलब किया गया है कि विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने और उन्हें तलब करने के दौरान स्पीकर के कार्यालय को सूचित क्यों नहीं किया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों को पत्र भेजा गया है। वहीं, सांसद सुखेंदु शेखर राय का कहना है कि इस तरह के कदम उठाने से पहले जांच एंजेसियां लोकसभा के स्पीकर को सूचित करती हैं, जबकि राज्यों में विधायकों के लिए एजेंसी ऐसा नहीं करतीं।

West Bengal Legislative Assembly Speaker Biman Banerjee summoned CBI and ED officials probing the Narada case. They have been asked to appear before Speaker on Sept 22, seeking reason for not taking his permission before initiating action against elected representatives: Sources