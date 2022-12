Hookah bars: कोलकाता में हुक्का बार पर बैन, KMC ने रेस्टोरेंट वालों को दी ये हिदायत

कोलकाता में हुक्का बार अब नहीं चलेंगे। नगर निगम ने मादक द्रव्यों के इस्तेमाल की शिकायतों के बाद यह फैसला किया है। युवाओं के स्वास्थ्य के हितों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

Hookah bars Ban in Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को राजधानी कोलकाता में हुक्का बारों पर पाबंदी लगा दी है। यह कदम जनता खासकर युवाओं के स्वास्थ्य हितों को देखते हुए उठाया गया है। शिकायतें मिल रही थीं कि हुक्के के धुएं में जो केमिकल मिल रहा है, वह सेहत के लिए हानिकारक है। हुक्का के साथ 'कुछ मादक द्रव्य' के इस्तेमाल की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके चलते युवाओं में नशे की लत लग रही थी। अब कोलकाता नगर निगम की ओर से साफ कह दिया गया है कि कोई भी रेस्टोरेंट हुक्का बार नहीं चलाएगा और पुलिस को इसपर सख्त निगरानी रखने को भी कहा गया है।

कोलकाता में हुक्का बार पर बैन

कोलकाता में अब हुक्का बार काम नहीं करेंगे। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने बंद जगहों (रेस्टोरेंट में) पर चलने वाले हुक्का बारों को बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने पुलिस से भी कहा है कि इस पाबंदी का सख्ती से पालन करवाए और कहा है कि इस संबंध में जो लाइसेंस पहले जारी किए गए हैं, वह भी कैंसिल कर दिए जाएंगे।

युवाओं को नशे की लत लग रही थी

फिरहाद हकीम ने कहा है, 'बंद जगहों में चलने वाले हुक्का बारों से मैं अनुरोध करूंगा कि बंद कर दें। मैं पुलिस से कहूंगा कि इसको लेकर सख्त रहें। हम नए लाइसेंस और एंलिस्टमेंट सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे और जो लाइसेंस पहले जारी किए गए थे, उसे रद्द कर देंगे।' कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मेयर की ओर से बताया गया कि हुक्का बार में सबसे ज्यादा युवा ही जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें ही नशे की लत लगती जा रही है।

'कुछ मादक द्रव्य' इस्तेमाल किए जा रहे हैं-मेयर ने दी जानकारी

हकीम के मुताबिक हुक्का के साथ 'कुछ मादक द्रव्य' मिला दिए जाते हैं, जिससे युवाओं को उसकी लत लग जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को शिकायतें मिली हैं कि 'कुछ मादक द्रव्य' इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खराब असर को देखते हुए सरकार हुक्का बार बंद कर रही है।

पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई- मेयर

उनका कहना है कि 'ऐसे हुक्कों में जो केमिकल इस्तेमाल किए गए थे, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब थे। इसलिए हमनें उन्हे बंद करने का फैसला किया है।' सरकार की सख्त हिदायत है कि यदि फिर चोरी-छिपे हुक्का बार चलाने की कोशिश होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता नगर निगम अलग से हुक्का बार चलाने की लाइसेंस नहीं देता, बल्कि रेस्टोरेंट के साथ ही कुछ नियमों के तहत इसकी अनुमति दी जाती रही है। लेकिन, अभी के लिए तो यह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। (तस्वीर-सांकेतिक, इनपुट-एएनआई)

