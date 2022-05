मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश से चारधामों में बढ़ी ठंडक, आगे भी मौसम में नजर आएगा बदलाव

Uttarakhand

देहरादून, 10 मई। गर्मी और उमस से परेशान मैदानी जिलों के लिए मंगलवार अच्छी खबर लेकर आया है। मंगलवार को भी अधिकतर जिलों में बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि व बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

अचानक से मौसम में बदलाव

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के गठजोड़ के साथ ही पर्वतीय इलाकों में बार-बार मौसम का मिजाज बदल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बार-बार बारिश देखने को मिल रही है। इससे प​हले मौसम के शुष्क रहने और गर्मी पड़ने का दावा किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। पिछले 10 दिन के भीतर राज्य के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में कई बार मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला है। मौसम के बदले मिजाज से गर्मी से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। 11 मई को भी कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 12 व 13 को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन दिन में तेज हवाएं परेशान कर सकती हैं। वहीं सोमवार को राज्य में कई स्थानों पर जमकर बारिश हुई व तेज तूफानी हवाएं चली। मंगलवार को मैदानी जिलों में भी मौसम हल्की बारिश से सुहावना हो गया। बद्रीनाथ में हल्के हिमपात के बाद से मौसम में ठंडक बनी हुई है। जबकि केदारनाथ में भी सर्दी बढ़ी हुई है। गंगोत्री व यमुनोत्री में भी मौसम सर्द बना हुआ है। जो कि पर्यटकों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि यात्रा मार्गों पर सफर कर रहे लोगों से मौसम विभाग मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

