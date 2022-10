Draupadi ka danda: एवलांच से टूट गए कई परिवार, कोई घर को इकलौता, किसी की 6 माह पहले हुई थी शादी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन में 26 की बॉडी रिकवर हो चुकी है। जबकि 3 की अब भी तलाश जारी है। पर्वतारोहण का जुनून और कुछ कर गुजरने के सपने आंखों में लेकर कई युवा नेहरू पर्वतारोहण के इस कोर्स में शामिल हुए थे। लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि ये सफर उनका अंतिम सफर होगा। इस हादसे में कई घरों के चिराग बुझे हैं। जिन्होंने अभी जिदंगी की सही तरह से शुरूआत भी नहीं की थी। जिनमें कोई घर का इकलौता तो किसी की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। किसी की बेटी घर का सहारा थी तो कोई आने वाले समय में शादी कर घर बसाने की तैयारी में थी। इस तरह इस हादसे में कई सपने चकनाचूर हो गए।

English summary

Draupadi's many families were broken by avalanche avalanche in Danda, some were the only one in the house, some were married 6 months ago