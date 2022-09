Teachers Day: समाज में ज्ञान का उजाला फैला रहे ये शिक्षक, पैसा नहीं पेशे की वजह से बने गुरू

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 सितंबर। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक के कई रूप हैं। जो समाज में अपने ज्ञान से उजाला फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक से लेकर निजी स्कूल के टीचर हर कोई अपने स्तर से नवाचार कर कुछ नया करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं समाज के दूसरे क्षेत्र में काम कर एक शिक्षक की भूमिका में भी कई लोग है। जो कि अपने कुछ अलग कार्याें और विचारों से दूसरों के प्रेरणा बने हुए हैं। एक नजर ऐसे ही कुछ शिक्षकों पर-

English summary

These teachers are spreading the light of knowledge in the society, they become teachers because of profession, not money.