धामी सरकार ने खेल पुरस्कारों में की 25 प्रतिशत से 10 गुना तक वृद्धि, जानिए किस खेल में कितनी मिलेगी धनराशि

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 9 सितंबर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला लेते हुए खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रतिभाग करने और जीतने पर 25 प्रतिशत से 10 गुना तक राशि बढ़ाई गई है।

English summary

The Dhami government of Uttarakhand has increased the sports awards from 25 percent to 10 times, know how much money will be given in which sport