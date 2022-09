उत्तराखंड के युवा हो जाएं तैयार, इस दिन से शुरू होगी 'समूह ग' की 3632 पदों पर भर्ती परीक्षाएं

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 15 सितंबर। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के इंतजार में खड़े युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले माह से 3632 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। तीन भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होेंगे और दिसंबर से फरवरी के बीच चारों की परीक्षाएं होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं।

English summary

Youth of Uttarakhand should be ready, from this day the recruitment examination for 3632 posts of Group C will start