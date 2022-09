माता, पिता के बाद अब बेटा भी बनेगा डॉक्टर, नीट के बाद जेईई एडवांस में भी ऋषित ने किया प्रदेश का नाम रोशन

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 12 सितंबर। रूद्रपुर के रहने वाले ऋषित अग्रवाल ने नीट के साथ ही जेईई एंडवास भी क्लियर किया है। ऋषित की नीट में 27वीं रैंक आई है। जबकि जेईई एडवांस में 1437वीं रैंक आई है। ऋषित ने बताया कि वे एम्स से मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। वे ह्रदय रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं।

माता पिता रूद्रपुर में डॉक्टर

रूद्रपुर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ अतुल अग्रवालऔर स्त्री रोग विशेषज्ञ मां डॉ स्वाति अग्रवाल के बेटे ऋषित अग्रवाल ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों का मान बढ़ाया है। मूल रूप से आगरा के रहने वाले ऋषित अग्रवाल के माता पिता रूद्रपुर में डॉक्टर हैं। नीट के परिणाम में ऋषित अग्रवाल ने 27वी रैंक प्राप्त की। अब ऋषित की जेईई एडवांस में 1437 रैंक आई है। दोनों रिजल्ट आने के बाद अब ऋषित एम्स में दाखिला लेकर मेडिकल के क्षेत्र में जाने को तैयार हैं। ऋषित ने कोटा से कोचिंग लेने के साथ ही बलूनी क्लासेज से भी तैयारी की थी। ऋषित की मानें तो नीट में सफलता के लिए नियमित पढ़ाई करना और कांसेप्ट को क्लियर करना बेहद जरूरी है। उन्होंने 10वीं में 99 8 प्रतिशत अंक के साथ सीबीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया में सेकेंड रैंक हासिल की थी। और 12वीं में 96 6 प्रतिशत प्राप्त किए थे। वे ह्रदय रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं।

English summary

After mother, father, now son will also become a doctor, after NEET, Rishiit also illuminated the name of the state in JEE Advanced