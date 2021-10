Uttarakhand

देहरादून, 9 अक्टूबर। उत्तराखंड में इतिहास बनाने के लिए केन्द्रीय नेतृत्व और हाईकमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास में किसी भी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस मिथक को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर भाजपा ने केन्द्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे के जरिए चुनावी विजन की शुरूआत कर चुकी है। भाजपा केन्द्र और राज्य के डबल इंजन के जरिए प्रदेश में विकास को लेकर अपना विजन लगातार सामने रख रही है।

चुनावी साल में इमेज बदलने की कोशिश

उत्तराखंड में चुनावी साल में भाजपा हाईकमान ने पूरी ताकत झौंक दी है। जिससे जनता के बीच में पॉजिटिव मैसेज जा सके। भाजपा को चुनाव में बस एक ही बात का डर है कि विपक्ष साढ़े 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा सकती है। इसका तोड़ निकालने के लिए भाजपा अपने विकास के एजेंडे को जनता के सामने रख रही है। जिससे ​जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके। कि आने वाले समय में भाजपा ही केन्द्र और राज्य में सरकार बनाकर प्रदेश का विकास कर सकती है। इसके लिए भाजपा अपने स्टार चेहरों को चुनाव से पहले ही मैदान में उतार चुकी है। आचार संहिता से पहले भी केन्द्र की योजनाओं के जरिए विकास का रोडमैप खींचने की भी प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में अधिकतर योजनाओं को उत्तराखंड की भूमि से भी लांच करने की कोशिश की जा रही है।

मोदी, शाह, राजनाथ के अलावा कई मंत्रियों का दौरा

इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अक्टूबर को ऋषिकेश स्थित एम्स से ऑक्सीजन प्लांंट का शुभारंभ से की है। इतना ही नहीं पीएम ने अपने संबोधन में 2022 विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 के चुनाव की अभी से तैयारी करने के संकेत भी दिए। मोदी ने अपने संबोधन में इसके लिए धामी सरकार की तारीफ और केन्द्र की योजनाओं को जिक्र भी किया, जिनसे प्रदेश का विकास हो रहा है। इसके बाद 8 अक्टूबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड से देश की हेली नीति का ऐलान किया साथ ही उत्तराखंड में 7 स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त ने देहरादून में एनएचएआई बीआरओ और लोनिवि एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑल वेदर रोड परियोजना एनएचएआई की सड़कों और पुलों के कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। तीसरे मंत्री केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी उत्तराखंड दौरे पर है।

राजनाथ आएंगे दूसरे दौरे पर

आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। शाह 16 और 17 को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, राजनाथ सिंह 24 अक्टूबर को उत्तराखंड में होंगे, वह पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा का आगाज करेंगे। राजनाथ सिंह इससे पूर्व भी इसी माह में उत्तराखंड आ चुके हैं।इस तरह राजनाथ सिंह का ये दूसरा दौरा होगा। भाजपा के सूत्रों की मानें तो केन्द्रीय मंत्रियों का ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। भाजपा की कोशिश है कि आचार संहिता से पहले केन्‍द्रीय नेताओं के दौरे से प्रदेश की योजनाओं का ज्‍यादा से ज्‍यादा प्रचार होा जिससे जनता में भाजपा शासन का सकारात्‍मक संदेश जाएा

