उत्तराखंड में सर्दी में सियासी पारा बढ़ाने आ रहे हैं ये VVIP, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 13 दिसंबर। दिसंबर के माह में जैसे-जैसे सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। वैसे-वैसे उत्तराखंड में सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। दिसंबर की शुरूआत में पीएम मोदी ने देहरादून से भाजपा के चुनावी शंखनाद की शुरूआत की थी, जो कि अब 24 दिसंबर को हल्द्वानी में भी जारी रहेगी। इधर भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी दिसंबर में उत्तराखंड पर फोकस कर रहे हैं। आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को देहरादून में सैन्य धाम और 16 ​दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा और 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। जिससे पूरा दिसंबर उत्तराखंड में सियासी पारा बढ़ाकर रखेगा।

बड़े चेहरों के जरिए प्रचार-प्रसार में तेजी

उत्तराखंड में इस बार चुनावी प्रचार-प्रसार को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झौंकी हुई है। इसके लिए सभी दल केन्द्रीय नेतृत्व का सहारा भी ले रहा है। सबसे ज्यादा भाजपा के दिग्गज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिसंबर माह में दो बार उत्तराखंड आएंगे। पहला दौरा देहरादून में होने के बाद अब हल्द्वानी में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कृषि कानून वापस लेने के बाद पीएम का तराई में आना भाजपा की खास रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही यशपाल आर्य के बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से भाजपा के समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी की रैली को भाजपा डेमेज कंट्रोल के रुप में देख रही है। आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5वीं बड़ी घोषणा के साथ 14 दिसंबर को काशीपुर आ रहे हैं। जिसमें वे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले अ​रविंद केजरीवाल अपने सभी वादों से भाजपा, कांग्रेस की नींद उड़ा चुके हैं। इस बार केजरीवाल तराई के लिए कुछ खास घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए आप ने पूरी ताकत झौंक दी है।

सैनिक परिवारों पर खासा नजर

15 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून आएंगे। सैन्य धाम में प्रदेशभर के शहीदों के घर की मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू होना है। भाजपा इस पूरे कार्यक्रम को भव्य रूप देना चाहती है। इसके साथ ही बीच में ही अचानक सीडीएस ​जनरल बिपिन रावत का अचानक चले जाना, पूरे देश के लिए बड़ा झटका है। इसको लेकर भी रक्षा मंत्री कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही भाजपा पूर्व सैनिक परिवारों को सम्मानित भी करने जा रही है। 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर नजर आएंगें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर-शोर से लगी हुई है। राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस रात दिन तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस पूर्व सैनिक परिवारों को सम्मानित भी करेगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को विजय उत्सव रैली का नाम दिया है। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबर को हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरूआत करेंगे।​ जिसके जरिए पूरे उत्तराखंड में भाजपा डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार करने में जुटेगी। देहरादून में सफल आयोजन के बाद अब भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में बड़ी जनसभा आयोजित कर रही है। इस दौरान पीएम लोगों को संबोधित करेंगे।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड चुनाव में अचानक क्यों खास हो गई 18 दिसंबर की तारीख,जानिए पर्दे के पीछे की कहानी

English summary

These VVIPs are coming to increase the political mercury in Uttarakhand in winter, know what is the matter