पहाड़ों की रानी मसूरी को मिली नए साल से पहले मिली सौगात, मिलेगी अब जाम के झाम से मुक्ति, जानिए कैसे

देहरादून, 20 दिसंबर। पहाड़ों की रानी मसूरी को नए साल से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई सौगात दी है। सीएम ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें मसूरी टाऊन हॉल और मल्टीलेवल पार्किंग लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर सीएम ने मसूरी जीरो पॉइंट पर 500 वाहनों की पार्किंग की घोषणा की है।

31.95 करोड़ की लागत के मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण

उत्तराखंड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहली पसंद पहाड़ों की रानी मसूरी में साल भर पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन पर्यटकों को यहां सबसे ज्यादा जाम से निपटना पड़ता है। नए साल के जश्न और बर्फबारी के दौरान तो देहरादून से मसूरी तक जाम ही जाम लगा रहता है। लेकिन राज्य सरकार ने अब पर्यटकों के लिए नए साल में पार्किंग की सौगात दी है। जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मसूरी में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 200 करोड़ रूपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा 18.20 करोड़ की लागत के मसूरी टाऊन हॉल का लोकार्पण, 31.95 करोड़ की लागत के मसूरी में किंग्रेग में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण, 144.46 करोड़ रुपए की लागत के मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास, 5.24 करोड़ की लागत से मसूरी के आईडीएच लंढौर में शिफन कोट से स्थानांतरित परिवारों के लिये आवास निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि मसूरी में जीरो प्वांइट पर 500 वाहनों की पार्किंग बनाई जायेगी। खट्टा पानी सड़क मार्ग का निर्माण किया जायेगा। हंस फाउण्डेशन के सहयोग से 34 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, नगर पालिका मसूरी से जमीन उपलब्ध होने पर शेष 50 आवासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जायेगा। मसूरी में यदि नगर पालिका मसूरी से जमीन मिलती है, तो वेंडर जोन बनाया जायेगा। गढ़वाल सभा के भवन के लिए 1.5 करोड़ रूपये की स्वीकृति हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मसूरी राज्य निर्माण के आंदोलन की जन्मभूमि रही है। मसूरी और खटीमा दोनों ऐसे स्थान है जहां से उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। सरकार आंदोलनकारियों के सपनों को हक़ीक़त में बदलने की लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य प्रदेश में हुए हैं, जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, चार धाम सड़क परियोजना समेत धार्मिक स्थलों का विकास शामिल है।

मसूरी जीरो पॉइंट पर 500 वाहनों की पार्किंग की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी प्रमुख पर्यटक स्थल है, कई वर्षों से यहां पार्किंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी अब पार्किंग के बन जाने से पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और इसको बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हम सब का दायित्व होगा कि उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में पर्यटकों का स्वागत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार उत्तराखण्ड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जिन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं वे मसूरी की पर्यटन की गति को और आगे बढ़ाएगी। जहां एक ओर 144.46 करोड़ रुपए की पेयजल योजना से मसूरी में आने वाले कई दशकों तक पेयजल संकट नहीं होगा, वहीं पार्किंग निर्माण से जाम का स्थाई समाधान हो जाएगा। मसूरी पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

