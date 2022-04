सीएम धामी के लिए आसान नहीं होगा चंपावत का रण, जानिए वो दो फैक्टर जिस पर सीएम को रहना होगा सचेत

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 21 अप्रैल। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ये तो तय हो गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या चंपावत सीएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। इसके पीछे 2 सवाल अह​म है। पहला चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी का चुनाव बाद भितरघात का आरोप लगाना और दूसरा इस सीट पर कांग्रेस भी दो बार चुनाव जीत चुकी है। उपचुनाव में भी पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला दो बार के विधायक हेमेश खर्कवाल से तय माना जा रहा है। ऐसे में चंपावत की राह सीएम धामी के लिए इतनी आसान है नहीं जितनी नजर आ रही है। चम्पावत सीट में मतदाताओं की संख्या 95,948 है। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 50,016 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 45,932 है।

English summary

The battle of Champawat will not be easy for CM Dhami, know the two factors on which CM will have to be aware