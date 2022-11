मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, मिथलेश राना राष्ट्रपति के हाथों होंगी सम्मानित

खटीमा की मिथलेश राना राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगी। मिथलेश ने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। मिथिलेश थारू जनजाति से आती हैं।

उत्तराखंड की एक और बेटी ने स्वरोजगार के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर महिलाओं के सामने प्रेरणा बनकर सामने आई है।खटीमा की मिथलेश राना थारू जनजाति से संबंध रखती है। जो कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगी। मिथलेश ने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है।

वर्ष 2016 में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मशरूम उत्पादन का कार्य किया

खटीमा की ग्राम पंचायत रतनपुर की मझरा जसारी निवासी मिथलेश सिंह ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आजीविका संवर्धन के लिए मशरूम उत्पादन का कार्य किया। इसमें सफलता मिलने के बाद मिथलेश को कलस्टर रिसोर्स पर्सन बना दिया गया। इसके बाद खटीमा में महिलाओं का समूह गठन करने के बाद मिथलेश ने 200 से अधिक महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का कार्य किया। पिछले वर्ष मिथलेश को एनआरएलएम की ओर से उत्तराखंड के स्टेट रिसोर्स पर्सन के तौर पर महाराष्ट्र में महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र में तीन महीने तक चार जिलों में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर मिथलेश ने महिलाओं को जेंडर व मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को दो दिवसीय देहरादून दौरे पर

अब ग्राम्य विकास विभाग ने उत्कृष्ट कार्य करने पर मिथलेश को देहरादून बुलाया है। जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे के दौरान सम्मानित होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आठ दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। इस दौरान वह यहां द प्रेसीडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित 'आशियाना' में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति आठ व नौ दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आठ दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगी। इसके बाद वह राजभवन जाएंगी। रात को वह आशियाना में विश्राम करेंगी। नौ दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी आईएएस अफसरों को संबोधित करेंगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी।

Mithlesh Rana of Khatima belongs to the Tharu tribe. Which will now be honored by President Draupadi Murmu. Mithlesh has provided employment to more than 200 women by giving them training in mushroom production.