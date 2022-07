केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो अब बाबा केदार के दर्शन को मिलेगा कम समय, इन नियमों में हुआ है बदलाव

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 जुलाई। केदारनाथ में अब बाबा केदार के दर्शन का समय कम कर दिया गया है। मंदिर समिति ने अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के दर्शन करने की अनुमति दी है। जो कि पहले सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन के लिए खुले रहते थे। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की कम होती संख्या को देखते हुए शुरू की गई है। इससे पहले शुक्रवार से केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।

3 घंटे कम किया गया समय

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने व बंद करने के समय में बदलाव किया है। जिससे अब श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शनों का समय कम हो गया है। अब सुबह पांच बजे से केदारनाथ मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। जबकि रात में 9 बजे कपाट बंद हो रहे हैं। मानसून के सक्रिय होने व यात्रियों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते नई व्यवस्था बनाई गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुले थे। जिसके बाद यात्रा का संचालन शुरू हुआ था। केदारनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा साढ़े 8 लाख पार हो चुका है। अब तक सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन हो रहे थे। लेकिन अब मंदिर समिति ने नियमों में बदलाव कर दिया है।

गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध भी हटा

इससे पहले भक्तों की संख्या कम होने के बाद शुक्रवार से केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। श्रद्धालु सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे। अब भक्तों की संख्या कम होने के बाद शुक्रवार से केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। अब श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।

प्रतिबंध हटते ही वीडियो हुआ वायरल

इस बीच गर्भगृह में प्रतिबंध हटते ही केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में मंदिर के अंदर भक्तों के प्रवेश और स्वयंभू लिंग की पूजा-अर्चना को दिखाया गया है। इस तरह के वीडियो प्रतिबंधित है। ऐसे में ये मंदिर ​समिति की लापरवाही मानी जा रही है। इसके बाद से यात्रियों से मंदिर में दर्शन के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। बीते रविवार को केदारनाथ में दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं में किसी ने मंदिर में प्रवेश करते ही मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दो मिनट दस सेकंड के वीडियो में मंदिर के अंदर प्रवेश के साथ बाबा के दर्शनों व पूजा होते दिखाई गई है। जिसके बाद से मंदिर समिति के कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कि लापरवाही और सुरक्षा में चूक मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें-देहरादून के इस इलाके में बनी कृत्रिम झील, मचा सकती है तबाही, दर्जनों गांव पर खतरा

English summary

If you are going on Kedarnath Yatra, now Baba Kedar's darshan will get less time, these rules have changed