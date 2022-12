Haridwar: बच्चे की चाह में हुआ था 8 माह के मासूम का अपहरण, पुलिस ने यूं किया बरामद

हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के कड़च्छ मोहल्ले से आठ महीने के बच्चे का अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे खरीदने वाले कपड़ा व्यापारी और उसकी पत्नी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक आठ माह के बच्चे की अपहरण की कहानी ने सबको हैरान कर दिया है। इस मामले में आरोपी पति-पत्नी ने बच्चे की चाह में पूरी साजिश रची और दो लाख रूपए में बच्चे चोरी करने वाली महिलाओं से सौदा किया था। हरिद्वार पुलिस की तत्परता से बच्चा सकुशल परिजनों को मिल गया है। जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस घटना के खुलासे के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए और जमकर ढोल नगाड़ों से पुलिस का स्वागत किया।

English summary

hatched a complete conspiracy and made a deal with child-kidnapping women for two lakh rupees. Due to the readiness of the Haridwar police, the child has been found safely with the relatives.