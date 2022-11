Uttarakhand यमुनोत्री हाईवे पर कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत, एक घायल, रेस्क्यू टीमें रवाना

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है।

कार में छह लोग सवार बताए जा रहे

शुक्रवार को चमोली में हुए हादसे में 12 लोगों की मृत्यु की घटना के बाद शनिवार को उत्तराखंड में एक और सड़क हादसे की खबर हैं। उत्तरकाशी के डुंडा तहसील क्षेत्र में ब्रहमखाल के समीप यमुनोत्री हाईवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में छह लोग सवार बताए जा रहे हैं। कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पांच लोगों की मौत की सूचना है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस व प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। शुक्रवार को भी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक वाहन खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई थी।

English summary

Five people have died after their car fell into a gorge on the Yamunotri Highway in Uttarkashi district of Uttarakhand. While one is said to be injured. The police administration team has left for the spot.